وظائف شاغرة في البنك الإسلامي

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.
وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير السيولة وإدارة الأصول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الاقتصاد، المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.
– أخصائي إدارة المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المشاريع، الهندسة، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 إبريل 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 مايو 2026م.