وظائف شاغرة في الشركة السعودية لشراء الطاقة

أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف السعودية لشراء الطاقة

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي التخطيط الاستراتيجي.

– أخصائي واجهة مشاريع الطاقة.

– أخصائي الشراكات الدولية.

– أخصائي تحسين أنظمة الطاقة.

– رئيس فريق إدارة التعريفات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة السعودية لشراء الطاقة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 إبريل 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 15 إبريل 2026م.