وظائف شاغرة في شركة أرامكو

أعلنت شركة أرامكو السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة أرامكو

وأبرزت شركة أرامكو، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– تنفيذي المنتج.

– أخصائي العلاقات الإعلامية الدولية.

– مستشار العلاقات العامة والاتصالات.

– مهندس خزانات المياه المالحة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 إبريل 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2026م.