وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير

مدرب شباب الأهلي الإماراتي: الفوز على تراكتور الإيراني خطوة مهمة يعزز ثقافة الانتصار المملكة تحقق 3 جوائز دولية في أولمبياد البنات الأوروبي للرياضيات 2026 بفرنسا ولي العهد يلتقي رئيس المجلس الأوروبي تعليم الرياض: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا طيران ناس يعلن استئناف رحلاته بين الرياض ودمشق اعتبارًا من الأحد 19 أبريل مجلس الوزراء: المملكة ستظل واحة للأمن والأمان تمضي بخطى راسخة نحو تعزيز مسيرتها المباركة وصول قافلة مساعدات سعودية إلى قطاع غزة المدينة المنورة تسجل نموًا متسارعًا في زوار المبيت المحليين بدء إجراءات اختيار الأمين العام العاشر للأمم المتحدة 15 وظيفة شاغرة لدى هيئة سدايا
أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.
وأبرزت شركة رتال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس كهربائي.
– مهندس ميكانيكي.
– منسق الخدمات اللوجستية.
– مهندس أول كهرباء.
– مستشار مبيعات.
– سائق.
– رئيس الأعمال المدنية.
– مهندس تخطيط.
– مهندس عقود.
– مهندس مدني.
وأوضحت شركة رتال، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 إبريل 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)