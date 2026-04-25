وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

السبت ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٧:٠٤ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والرياض، وتبوك، والظهران، والجبيل.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول البيانات المرجعية.

– مدير خدمات الاستشارات/ التخطيط المخزون.

– فني إلكترونيات الطائرات.

– مدير سلامة المنتج.

– مدير السلامة.

– رئيس قسم صيانة الطائرات.

– فني صيانة محركات.

– فني كهرباء.

– أخصائي دعم السلامة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 إبريل 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 مايو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

إقرأ المزيد