وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة

أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير قسم الائتمان والتحصيل.

– مدير حسابات قنوات التوزيع.

– موظف مبيعات.

– مساعد قانوني أول/ قسم المعاملات.

– مدير حسابات المبيعات.

– مدير حسابات مبيعات تقنية المعلومات والمبيعات الرقمية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 إبريل 2026م.