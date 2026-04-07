وظائف شاغرة في مركز الالتزام البيئي

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الالتزام البيئي

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة إشراك قطاع النقل واللوجستية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: ( الهندسة البيئية، العلوم البيئية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير إدارة الطوارئ البيئية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة المشاريع، الهندسة الصناعية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 إبريل 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 إبريل 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: