وظائف شاغرة في مركز الالتزام البيئي

وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين المرور يباشر حادث اصطدام مركبتين في حوطة بني تميم بالرياض وظائف شاغرة لدى الصندوق السعودي للتنمية وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة المراعي “موانئ” تعلن إضافة خدمة الشحن north india to middle east من إرث الصقارة إلى مختبرات الجينوم.. إنجاز سعودي يفك الشفرة الوراثية للصقور “حكماء المسلمين” يُدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى جامعة القصيم تعلن فتح باب النقل الوظيفي تعليم عسير: تطبيق الدوام الصيفي الأحد القادم كروز السعودية تحصل على صفة “شريك Travelife”
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في مدينة الرياض.
وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير إدارة إشراك قطاع النقل واللوجستية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: ( الهندسة البيئية، العلوم البيئية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير إدارة الطوارئ البيئية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة المشاريع، الهندسة الصناعية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 إبريل 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 إبريل 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)