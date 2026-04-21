وظائف شاغرة في مطارات جدة

أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مطارات جدة

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول عمليات الأمتعة في المحطات.

– مدير أول العمليات البرية والنقل البري.

– أخصائي إدارة المرافق/ محطات التبريد المركزية.

– أخصائي الحوكمة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مطارات جدة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 20 إبريل 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 6 مايو 2026م.