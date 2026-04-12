وظائف شاغرة في هيئة التخصصات الصحية

جامعة الباحة تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدٍ الأحد وظائف شاغرة لدى الشركة الوطنية للإسكان البيت الأبيض: المباحثات مع إيران كانت ثلاثية وجهًا لوجه في باكستان سلطنة عمان: ملتزمون بالحياد الإيجابي وندعو لصون حرية الملاحة ترامب: دمرنا الجيش الإيراني بالكامل وقيادتهم في عداد الموتى القيادة المركزية الأمريكية: نعمل على إزالة الألغام من مضيق هرمز جامعة بيشة: تعليق الدراسة الحضورية غدًا تعليم الأحساء: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا هطول أمطار الخير على الأحساء وظائف شاغرة لدى شركة صناعة المرطبات
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بعدد من أقسام الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول الأمن السيبراني/ قسم اختبارات وعمليات الأمن السيبراني.
– أخصائي أول الامتثال والإبلاغ عن المخالفات/ قسم الامتثال.
– مدقق أول داخلي/ قسم التدقيق التشغيلي والمالي.
– أخصائي أول الأمن السيبراني/ الحماية.
وأوضحت الهيئة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 إبريل 2026م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 23 إبريل 2026م.