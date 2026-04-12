وظائف شاغرة في هيئة التخصصات الصحية

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بعدد من أقسام الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة التخصصات الصحية

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول الأمن السيبراني/ قسم اختبارات وعمليات الأمن السيبراني.

– أخصائي أول الامتثال والإبلاغ عن المخالفات/ قسم الامتثال.

– مدقق أول داخلي/ قسم التدقيق التشغيلي والمالي.

– أخصائي أول الأمن السيبراني/ الحماية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 إبريل 2026م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 23 إبريل 2026م.