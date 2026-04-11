وظائف شاغرة لدى الشركة الوطنية للإسكان

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان “NHC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة الوطنية للإسكان، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول تميز الموردين الرقميين.
– أخصائي تميز الموردين الرقميين.
– مشرف البيانات والذكاء الاصطناعي.
– مشرف مكتب خدمة العملاء.
– أخصائي تميز المشاريع.
– أخصائي ما قبل البيع.
وأوضحت الشركة الوطنية للإسكان، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 18 إبريل 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)