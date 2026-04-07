وظائف شاغرة لدى الصندوق السعودي للتنمية

أعلن الصندوق السعودي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للصندوق في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف صندوق التنمية

وأبرزت إدارة الصندوق، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة الالتزام.

– أخصائي أول المراجعة التشغيلية.

– أخصائي أول المراجعة المالية.

– أخصائي المراجعة التشغيلية.

– أخصائي أول مخاطر مؤسسية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة الصندوق، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 إبريل 2026م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 20 إبريل 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)