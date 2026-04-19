وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للسياحة

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة السياحة

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول أنظمة تخطيط الموارد المالية.

– رئيس قسم البنية التحتية لتقنية المعلومات.

– نائب رئيس قسم التسويق والاتصالات.

– مساعد تنفيذي الاستراتيجية والتخطيط.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة السعودية للسياحة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 إبريل 2026م.