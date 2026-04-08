وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير الإدارة العامة لتنفيذ العقود التجارية والالتزام.
– مدير المعاملات التجارية.
– مدير معاملات استثمارات البنية التحتية الاجتماعية.
– رئيس استثمارات البنية التحتية الاجتماعية.
– خبير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
– مدير أول إدارة وتخطيط الاستثمارات.
وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 إبريل 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)