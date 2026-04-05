وظائف شاغرة لدى شركة التنفيذي

التعشير يحيي مزارع الورد الطائفي ويعكس إرثًا زراعيًّا وثقافيًّا متجددًا مستشفى الملك فهد بالباحة يُدخل تقنية متقدمة لعلاج أمراض المفاصل تنسيق روسي صيني لخفض التصعيد في الشرق الأوسط الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية في دوري روشن مواجهة الرياض والشباب تنتهي بالتعادل الإيجابي إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على بدر الجنوب ضبط مخالفين لعبور الأودية أثناء جريانها في عسير أمطار على منطقة نجران حتى الثانية صباحًا 15 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام
أعلنت شركة التنفيذي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب شركة التنفيذي في مدينة الرياض.
وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– كبير محللي الأعمال.
– رئيس قسم تميز الضيافة.
– أخصائي أول تطوير الأعمال.
– مدير تطوير أعمال التجزئة والصالات والإعلانات.
– رئيس فريق خدمات الضيوف.
– أخصائي تطوير تطبيقات.
وأوضحت شركة التنفيذي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 إبريل 2026م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 مايو 2026م.