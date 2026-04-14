وظائف شاغرة لدى شركة التنفيذي

أعلنت شركة التنفيذي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب شركة التنفيذي في مدينة الرياض.
وبيّنت شركة التنفيذي، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي رئيسي تميز الضيافة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الضيافة، إدارة العمليات، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– خبير دراسات الجدوى والنمذجة المالية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة التنفيذي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 إبريل 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 إبريل 2026م.
