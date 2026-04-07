وظائف شاغرة لدى شركة السودة للتطوير

أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة في كل من الرياض، وأبها.

تفاصيل وظائف السودة للتطوير

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير أول التخطيط الرئيسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التخطيط العمراني، الهندسة المعمارية، هندسة المناظر الطبيعية، الهندسة المدنية)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير إدارة البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 إبريل 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 إبريل 2026م.

