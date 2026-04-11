Icon

تعليم الأحساء: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا Icon هطول أمطار الخير على الأحساء Icon وظائف شاغرة لدى شركة صناعة المرطبات Icon تعليم الباحة: الدراسة عن بعد.. غدًا Icon القبض على شخص لسرقته مركبة واستخدامها في حوادث جنائية بالرياض Icon تعليم عسير: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا Icon ولي العهد يستعرض آخر التطورات في المنطقة مع الرئيس الفرنسي Icon الكويت: إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات إرهابية Icon قصر العان بنجران.. تجربة سياحية توثق الإرث الأصيل وجمال الطبيعة Icon رصد حوت أزرق قبالة سواحل الأرجنتين.. أضخم كائن حي على الإطلاق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
وظائف

السبت ١١ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٤ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لصناعة المرطبات “MenaBev”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة صناعة المرطبات

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب.

– مساعد الحسابات الرئيسية.

– تنفيذي مبيعات.

– مساعد مستودع.

– مشغل آلة.

– فني ميكانيكي.

– فني كهرباء.

– مسؤول المشتريات.

– مندوب مبيعات.

– مسؤول مبيعات التصدير.

– مبرمج.

– تنفيذي أنظمة المبيعات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ، والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 5 يونيو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

