وظائف شاغرة لدى شركة طيران الرياض

أعلنت شركة طيران الرياض، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف طيران الرياض

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مناوب/ الخدمات الأرضية.

– مدير عمليات المطار.

– مسؤول عمليات ومبيعات مركز الشحن.

– مدير تدقيق عمليات المقصورة.

– مستشار رئيسي شحن المنتجات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران الرياض، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 إبريل 2026م.