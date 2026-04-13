وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من مشروع القدية، وينبع.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تقنية المعلومات والاتصالات/ الأنظمة الإلكترونية.

– مدير قسم الميكانيكا.

– مدير إبداعي تنفيذي.

– مدير فني ميداني.

– مدير التطوير الفني والبصري.

– مدير جاهزية العمليات.

– مساعد مدير مشروع.

– أخصائي السلامة.

– محلل مخاطر.

– مدير رعاية العمل.

– مشرف عمليات الرفع.

– مدير الأعمال المؤقتة.

– أخصائي رئيسي الصحة والسلامة والبيئة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 إبريل 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 إبريل 2026م.