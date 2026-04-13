Icon

الغيوم تكسو سماء مكة المكرمة وتضفي أجواء مبهجة Icon ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في تبوك Icon البحرين تسلّم العراق احتجاجًا رسميًا على هجمات المسيرات Icon وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع مع نظيره المصري Icon القيادة الأمريكية تبدأ فرض سيطرتها البحرية في خليج عُمان وبحر العرب Icon ليالي الحريد تعيد أمجاد اللؤلؤ في ذاكرة أهالي جزر فرسان Icon جامعة الملك سعود: إلغاء السنة التحضيرية في مختلف التخصصات Icon لقطات لأمطار الرياض اليوم  Icon وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS Icon المنظمة البحرية الدولية: لا يحق لأي بلد إغلاق مضيق هرمز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS

الإثنين ١٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٥ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من مشروع القدية، وينبع.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تقنية المعلومات والاتصالات/ الأنظمة الإلكترونية.

– مدير قسم الميكانيكا.

– مدير إبداعي تنفيذي.

– مدير فني ميداني.

– مدير التطوير الفني والبصري.

– مدير جاهزية العمليات.

– مساعد مدير مشروع.

– أخصائي السلامة.

– محلل مخاطر.

– مدير رعاية العمل.

– مشرف عمليات الرفع.

– مدير الأعمال المؤقتة.

– أخصائي رئيسي الصحة والسلامة والبيئة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 إبريل 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 إبريل 2026م.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

