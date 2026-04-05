وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام

الأحد ٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٩ مساءً
وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مطارات الدمام “DACO”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف مطارات الدمام

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير قسم التسويق والذكاء.

– مدير أول إدارة حوكمة الأمن السيبراني والمخاطر والامتثال .

– مدير إدارة المخاطر المؤسسية واستمرارية الأعمال.

– أخصائي إدارة التغيير.

– أخصائي أداء.

– مدير أول أنظمة الطاقة الاحتياطية الكهربائية.

– أخصائي عمليات الأمتعة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 إبريل 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 4 يونيو 2026م.

 

