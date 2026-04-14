وظائف شاغرة لدى مطارات جدة

أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مطارات جدة

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تطوير الشحن.

– محقق المطارات.

– مدير عام المحاسبة.

– مدير أول إدارة الطوارئ.

– مدير استراتيجية الأمن السيبراني.

– مساعد قانوني.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 إبريل 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 1 مايو 2026م.

