بدء إجراءات اختيار الأمين العام العاشر للأمم المتحدة 15 وظيفة شاغرة لدى هيئة سدايا 9 قتلى في انفجار بمحطة لتوليد الكهرباء في الهند هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعرض مبادرة “ترجم” في معرض بولونيا الدولي للكتاب ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدوار حصار مضيق هرمز.. 6 سفن تعود إلى موانئها خلال أول 24 ساعة وظائف شاغرة لدى مطارات جدة الداخلية تعلن العقوبات بحق مخالفي التعليمات بشأن الحصول على تصريح لأداء الحج #يهمك_ تعرف | حساب المواطن يوضح خطوات تسجيل عقد الإيجار وظائف شاغرة في بنك التصدير والاستيراد
أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير تطوير الشحن.
– محقق المطارات.
– مدير عام المحاسبة.
– مدير أول إدارة الطوارئ.
– مدير استراتيجية الأمن السيبراني.
– مساعد قانوني.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 إبريل 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 1 مايو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)