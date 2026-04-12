Icon

مسام ينزع 1.408 ألغام من الأراضي اليمنية خلال أسبوع Icon وظائف شاغرة لدى هيئة التأمين Icon وظائف شاغرة بـ مستشفى الموسى التخصصي Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة بدائل Icon سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي لزراعة القوقعة في الريحانية بتركيا Icon القبض على 5 مخالفين لتهريبهم الحشيش في عسير Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للطيران المدني Icon وظائف شاغرة في هيئة التخصصات الصحية Icon وظائف شاغرة بـ مجموعة الراشد في 4 مدن Icon راكان بن سلمان يستقبل مدير فرع الزراعة بالرياض ويطّلع على مشروعات الاستدامة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

الأحد ١٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٢ مساءً
وظائف شاغرة لدى هيئة التأمين
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة التأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة التأمين

وبيّنت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول تجربة المستهلك.

– خبير أول المحتوى.

– خبير تطوير قطاع الحياة.

– مدير قسم الاستثمار الأجنبي وعلاقات المستثمرين.

– خبير تنمية القطاع العام.

– أخصائي أول شؤون الموظفين.

– أخصائي الاتصالات الإدارية.

– مدير العلاقات العامة والمحتوى.

– أخصائي أول المصروفات وحسابات المدفوعات والأصول الثابتة.

– أخصائي أول إعداد ميزانيات الاستثمار.

– أخصائي البيانات المالية والموازنة العامة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 إبريل 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 إبريل 2026م.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

