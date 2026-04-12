وظائف شاغرة لدى هيئة التأمين

أعلنت هيئة التأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة التأمين

وبيّنت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول تجربة المستهلك.

– خبير أول المحتوى.

– خبير تطوير قطاع الحياة.

– مدير قسم الاستثمار الأجنبي وعلاقات المستثمرين.

– خبير تنمية القطاع العام.

– أخصائي أول شؤون الموظفين.

– أخصائي الاتصالات الإدارية.

– مدير العلاقات العامة والمحتوى.

– أخصائي أول المصروفات وحسابات المدفوعات والأصول الثابتة.

– أخصائي أول إعداد ميزانيات الاستثمار.

– أخصائي البيانات المالية والموازنة العامة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 إبريل 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 إبريل 2026م.