وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والظهران، والمجمعة، والرياض.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف أول ميكانيكي.

– فني إلكترونيات الطيران.

– مدير برنامج/ تكامل الخدمات.

– فني صيانة طائرات.

– فني صيانة محركات الطائرات.

– رئيس قسم التدريب التقني.

– رئيس قسم الإطفاء/ مستشار السلامة.

– مدير التغيير.

– محلل أول الأمن السيبراني.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 إبريل 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 إبريل 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)