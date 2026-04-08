وظائف شاغرة للجنسين في البنك الإسلامي

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مساعد، العمليات القانونية: شهادة الماجستير في تخصص القانون، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول شؤون المعاشات التقاعدية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإحصاء، الاقتصاد، المالية، المحاسبة، إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 إبريل 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 مايو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: