وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى قوى الأمن

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى والعيادات التابعة له في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي خدمات طبية طارئة.

– طبيب نائب أنف وأذن وحنجرة.

– طبيب نائب طب الجراحة.

– طبيب نائب أول علم الأمراض التشريحي.

– ممرض مختبر قسطرة القلب.

– مبرمج.

– أخصائي خدمات المرضى.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 إبريل 2026م

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: