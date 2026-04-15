وظائف هندسية شاغرة بـ مصفاة سامرف

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة سامرف

وبيّنت شركة سامرف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس قياس وفقدان الزيت: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية، هندسة الأجهزة والتحكم).

– مهندس شبكات تكنولوجيا التشغيل: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الأتمتة، هندسة الكهرباء، هندسة الأجهزة، هندسة الحاسوب)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 إبريل 2026م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 إبريل 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)