وزارة الخزانة الأمريكية: واشنطن ستزيد الألم الاقتصادي لـ إيران نائب أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2026 وظائف شاغرة بـ شركة سيبراني وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين تعليم الرياض: الدراسة اليوم الخميس عن بعد في عدد من المحافظات البيت الأبيض: لم نطلب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران القيادة المركزية الأمريكية: 5 آلاف جندي ينفذون مهمة حصار الموانئ الإيرانية المملكة تعزي حكومة وشعب تركيا في ضحايا حادث المدرسة في كهرمان مرعش وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن وظائف هندسية شاغرة بـ مصفاة سامرف
أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.
وبيّنت شركة سامرف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس قياس وفقدان الزيت: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية، هندسة الأجهزة والتحكم).
– مهندس شبكات تكنولوجيا التشغيل: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الأتمتة، هندسة الكهرباء، هندسة الأجهزة، هندسة الحاسوب)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 إبريل 2026م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 إبريل 2026م.
