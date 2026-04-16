وفقًا للتوجيهات الكريمة.. السعودية تقدم دعمًا ماليًا للاقتصاد الباكستاني بوديعة في البنك المركزي

الخميس ١٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:١١ مساءً
المواطن - واس

وفقًا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وامتدادًا للروابط الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، فقد استمرت المملكة في تقديم الدعم السخي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في جمهورية باكستان الشقيقة من خلال تمديد أجل وديعة المملكة لدى البنك المركزي الباكستاني بقيمة خمسة مليارات دولار، والإعلان عن تقديم وديعة إضافية للبنك المركزي الباكستاني بقيمة ثلاثة مليارات دولار؛ بهدف دعم اقتصاد جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة وتعزيز مرونته في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

ويأتي هذا الدعم وفق التوجيه الكريم تعزيزًا لروابط الأخوة بين البلدين الشقيقين، وتأكيدًا لموقف المملكة المستمر في دعم اقتصاد جمهورية باكستان الإسلامية، مما ينعكس -بإذن الله- إيجابًا على الأحوال المعيشية للأشقاء في باكستان.

