“وقاء”: إطلاق 10 ملايين كائن حي نافع لتعزيز الإنتاج الزراعي في 3 مناطق

نفّذ مركز “وقاء” حملة مكثفة لتطبيقات المكافحة الحيوية في «3» مناطق، أسفرت عن إطلاق أكثر من 10 ملايين كائن نافع، لتقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية وتعزيز الاستدامة الزراعية.

وأوضح المركز أن فرقه الميدانية استهدفت خلال الأيام الماضية «49» مزرعة، عبر تطبيق «6» برامج استراتيجية للإدارة المتكاملة للآفات النباتية «IPM».

وأضاف أن العمليات الميدانية شملت تغطية مساحة شاسعة بلغت «111,17» هكتاراً، وتضمنت إطلاق «10,694,500» كائن حي نافع ضمن البيئات الزراعية المستهدفة.

وبيّن التقرير التنفيذي إجراء «44» جولة رقابية للمتخصصين، بهدف المتابعة الدقيقة لآلية تطبيق البرامج وقياس أثرها المباشر في الميدان.

وأشار إلى استهداف «232» حقلاً زراعياً باستخدام «1,257» عبوة، تضم «8» أنواع متنوعة من الكائنات الحية النافعة، لضمان تكامل الحلول الحيوية لمكافحة الآفات.

ولفت إلى إطلاق «100» خلية من النحل الطنان في المواقع الزراعية، كخطوة تكتيكية ومتقدمة لدعم عمليات التلقيح الطبيعي ورفع كفاءة الإنتاج.

وأكد مركز «وقاء» أن هذه التحركات تأتي امتداداً لدعمه المستمر للمزارعين، بهدف ترسيخ الممارسات المستدامة ورفع جودة وسلامة المنتجات الوطنية في المملكة.