“وقاء” يستعرض تقنية جديدة للكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء

الأربعاء ١٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أطلق المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” بمنطقة القصيم، بالتعاون مع الشركة الوطنية للخدمات الزراعية والمركز الوطني للنخيل والتمور، وشركة K2، “اليوم الحقلي للتعريف بتقنية الوسائل الحية (BugVape) للكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء”، وجاء ذلك للإسهام في تسليط الضوء على كفاءة هذه الوسائل في دعم برامج الإدارة المتكاملة لمكافحة سوسة النخيل والحد من آثارها الاقتصادية.

ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى الوعي لدى المزارعين بأهمية الكشف المبكر، وتشجيعهم على تبني الحلول التقنية الحديثة التي تضمن سرعة الاستجابة ودقة الرصد، كما استعرض البرنامج مشاركة تجارب المزارعين الذين طبقوا تقنية BugVape فعليًا.
وشهد اليوم الحقلي استعراضًا للأدوار التكاملية بين مركز “وقاء” والشركة الوطنية للخدمات الزراعية، مع توضيح مسارات طلب خدمات الكشف والعلاج للمزارعين لضمان استدامة حماية النخيل، كما استعرض المركز الوطني للنخيل والتمور جهوده في الحفاظ على هذا القطاع الحيوي وتعزيز ركائز الأمن الغذائي في المملكة.

وتضمن البرنامج تطبيقًا ميدانيًا مباشرًا أظهر قدرة الوسائل الحية على تحديد مواقع الإصابة بدقة عالية في زمن قياسي؛ مما يتيح التدخل السريع وحماية النخيل من التقدم في الإصابة.

ويأتي تفعيل هذا البرنامج في محطته الحالية بمنطقة القصيم امتدادًا لسلسلة الأيام الحقلية التي نظمها المركز سابقًا في محافظة الأحساء، وذلك ضمن خطة المركز الرامية إلى تعميم التقنيات المبتكرة وتوسيع نطاق استخدامها في كافة المناطق الزراعية بالمملكة.

