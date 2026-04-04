وكالة الطاقة الذرية: لا زيادة في مستويات إشعاع محطة بوشهر عقب هجوم قريب منها

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران أبلغتها بحادث سقوط مقذوف بالقرب من محطة بوشهر للطاقة النووية صباح اليوم، مشيرة إلى أنه الحادث الرابع من نوعه خلال الأسابيع الأخيرة.

ونفت الوكالة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم السبت، ارتفاع مستويات إشعاع محطة بوشهر عقب هجوم قريب منها.

وأعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، عن قلقه البالغ إزاء الحادث، مؤكدًا ضرورة عدم مهاجمة مواقع محطات الطاقة النووية أو المناطق المجاورة لها.

وجدد جروسي، دعوته إلى الالتزام بأقصى درجات «ضبط النفس» لتجنب خطر وقوع حادث نووي، مجددًا تأكيده على الأهمية القصوى للالتزام بالركائز السبع لضمان السلامة والأمن النوويين أثناء النزاعات.

وأفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية، بسقوط مقذوف صباح اليوم السبت، في محيط محطة بوشهر للطاقة النووية.

ونوهت أن الشظايا الناجمة عن انفجار المقذوف أدت إلى مقتل أحد موظفي قسم الأمن في محطة الطاقة، وتضرر أحد المباني الجانبية.

وأكدت أن الحادث لم يُلحق أي أضرار بالأجزاء الرئيسية لمحطة الطاقة النووية، أو يؤثر على تشغيلها، وفق التحقيقات الأولوية.

وحذرت الوكالة إلى أن أي ضرر جسيم سيلحق بالمحطة سيؤدي إلى «تسرب نووي كبير»؛ له عواقب وخيمة لا يمكن إصلاحها على المنطقة.

ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تتعرض المنشآت النووية الإيرانية لقصف جوي متكرر على غرار محطة بوشهر ومفاعل أراك للماء الثقيل، إضافة إلى مصنع لمعالجة اليورانيوم في محافظة يزد.

ويقع مفاعل بوشهر النووي جنوب إيران في مدينة بوشهر على ضفة الخليج، وهو أول منشأة نووية في إيران وأطول مشروع نووي في التاريخ الحديث، إذ استغرق إنشاؤه نحو 35 عاما من التخطيط إلى التشغيل.