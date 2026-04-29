رئيس لبنان: على إسرائيل تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل للانتقال للمفاوضات

السعودية
في اتصال هاتفي

ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون مع رئيس وزراء كندا

الأربعاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٧:١٠ مساءً
ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون مع رئيس وزراء كندا
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من دولة رئيس وزراء كندا السيد مارك كارني.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وكندا، واستعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات.

كما جرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

