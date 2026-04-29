ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون مع رئيس وزراء كندا

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من دولة رئيس وزراء كندا السيد مارك كارني.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وكندا، واستعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات.

كما جرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.