ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية.
وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، وقد أدان رئيس الوزراء الباكستاني الاعتداءات الإيرانية المتواصلة التي استهدفت المنشآت في المملكة، مؤكدًا أنها انتهاك خطير لسيادة المملكة، وسلامة أراضيها، وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مجددًا وقوف باكستان وتضامنها الكامل مع المملكة.