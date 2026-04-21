ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس لبنان

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية.
وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.
وقد أعرب فخامة الرئيس اللبناني عن خالص شكره وتقديره لسمو ولي العهد على وقوف المملكة إلى جانب لبنان وعلى الدعم المستمر في كافة الظروف.
من جهته أكد سمو ولي العهد -حفظه الله- وقوف المملكة إلى جانب لبنان لبسط سيادته، ودعم مساعيه للحفاظ على مقدراته وسلامة ووحدة أراضيه.