Icon

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس لبنان Icon المرور يباشر حادث اصطدام شاحنة بمركبة في عسير Icon خالد بن سلمان يستعرض الشراكة السعودية الإيطالية وتعزيز التعاون مع وزير الدفاع الإيطالي Icon قوات أمن الحج تضبط مقيماً لنقله وافداً مخالفاً من حاملي التأشيرات Icon ترمب: تمديد وقف النار لحين الحصول على رد إيراني.. والحصار سيستمر Icon دوري أبطال آسيا.. ماتشيدا الياباني يهزم شباب الأهلي الإماراتي ويتأهل للنهائي Icon بموافقة الملك سلمان.. إقامة مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية الثانية لدول قارة أفريقيا بالسنغال Icon سلمان للإغاثة يوزّع (1.132) سلة غذائية في مدينة خان يونس بقطاع غزة Icon لقطات لهطول أمطار الخير على الجبيل Icon جامعة جازان تحصل على اعتماد أكاديمي دولي لعدد من برامجها العلمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس لبنان

الثلاثاء ٢١ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٤ مساءً
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية.

وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

وقد أعرب فخامة الرئيس اللبناني عن خالص شكره وتقديره لسمو ولي العهد على وقوف المملكة إلى جانب لبنان وعلى الدعم المستمر في كافة الظروف.

من جهته أكد سمو ولي العهد -حفظه الله- وقوف المملكة إلى جانب لبنان لبسط سيادته، ودعم مساعيه للحفاظ على مقدراته وسلامة ووحدة أراضيه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

