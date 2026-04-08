Icon

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ولي عهد الكويت Icon عبدالعزيز بن سعود يبحث تعزيز التعاون مع وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري Icon دفاعات البحرين تسقط 6 صواريخ و31 مسيّرة خلال 24 ساعة Icon طرح 5 فرص استثمارية لتعزيز الأنشطة الزراعية والبيئية في الرياض ومكة المكرمة Icon الأفواج الأمنية في جازان تقبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود Icon نائب وزير البيئة يؤكد وفرة واستقرار منتجات الدواجن في الأسواق المحلية Icon تكونات السحب الركامية تزين سماء مكة في مشهد جمالي يعانق الأفق Icon الموارد البشرية تعلن بدء المرحلة الثانية من اعتماد عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا Icon انتعاش الغطاء النباتي يُبرز القرضي في براري الشمالية Icon أجواء غائمة ورياح نشطة على مكة المكرمة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ولي عهد الكويت

الأربعاء ٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٩ مساءً
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد في دولة الكويت.

وجرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها توصل الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بجهود مثمرة قامت بها جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.

كما جرى التأكيد على حرص المملكة ودولة الكويت على دعم كافة الجهود الرامية لتحقيق استقرار وأمن المنطقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

