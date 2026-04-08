ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ولي عهد الكويت

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد في دولة الكويت.
وجرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها توصل الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بجهود مثمرة قامت بها جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.
كما جرى التأكيد على حرص المملكة ودولة الكويت على دعم كافة الجهود الرامية لتحقيق استقرار وأمن المنطقة.