Icon

المركز الوطني لسلامة النقل: 6 حالات وفاة بحادث تصادم في الرياض Icon هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية توضح ضوابط الرعي المحدثة Icon #يهمك_تعرف | مساند توضح آلية الخصم من أجر العامل المنزلي Icon “البيئة” تؤكد وفرة منتجات الدواجن في الأسواق المحلية بالمملكة Icon البرلمان العربي: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي السافرة على لبنان محاولة جديدة لجر المنطقة لفوضى شاملة Icon تعادل الفيحاء والأهلي في دوري روشن Icon 254 قتيلاً و1165 جريحاً في أعنف قصف إسرائيلي على لبنان Icon باكستان تدين استهداف القنصلية الكويتية في البصرة Icon الأمم المتحدة تدعو للتصرف بحسن نية للوصول لاتفاق شامل بين أمريكا وإيران Icon نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة فوزية بنت سعود بن هذلول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان

الأربعاء ٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٨:٥٨ مساءً
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية، من فخامة الرئيس الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
تسلّم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، معالي المستشار الرئاسي للأمن القومي بجمهورية جنوب السودان توت قلواك، ومعالي وزير الخارجية والتعاون الدولي مونداي سيمايا كومبا.
حضر الاستقبال، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

