ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء التشيك

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله- رسالة خطية، من دولة السيد أندريه بابيش رئيس وزراء جمهورية التشيك، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلّم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في فرع الوزارة بجدة، معالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية التشيك بيتر ماتسينكا.

حضر الاستقبال، مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة فريد الشهري، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية وليد السماعيل.