ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء بنغلاديش

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية، من دولة السيد طارق رحمن رئيس الوزراء في جمهورية بنغلاديش الشعبية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
تسلم الرسالة، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي مستشار رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية للشؤون الخارجية همايون كبير.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.