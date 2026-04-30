ولي العهد يتلقى رسالتين خطيتين من رئيس رواندا ورئيسة وزراء اليابان

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية، من فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، أعرب فيها عن تضامن بلاده مع المملكة في الأوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة.
تسلّم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية رواندا أوليفييه ندوهونغيريهي.
وجرى خلال الاستقبال مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأفريقية صقر القرشي.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية، من دولة السيدة ساناي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
تسلم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، سفير اليابان لدى المملكة ياسوناري مورينو.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.