ولي العهد يتلقى رسالتين خطيتين من رئيس رواندا ورئيسة وزراء اليابان

الخميس ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٣ صباحاً
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية، من فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، أعرب فيها عن تضامن بلاده مع المملكة في الأوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة.

تسلّم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية رواندا أوليفييه ندوهونغيريهي.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأفريقية صقر القرشي.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية، من دولة السيدة ساناي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، سفير اليابان لدى المملكة ياسوناري مورينو.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سيراليون بذكرى استقلال بلاده
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سيراليون...

السعودية
ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد السويسري
أخبار رئيسية

ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد السويسري

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد: نمضي بخطى واثقة نحو مستقبل أفضل ورؤية 2030 تتحول إلى واقع
أخبار رئيسية

الملك سلمان وولي العهد: نمضي بخطى واثقة...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة جمهورية تنزانيا
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة جمهورية...

السعودية
قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون يصلون إلى جدة وولي العهد في مقدمة مستقبليهم
أخبار رئيسية

قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون يصلون...

أخبار رئيسية
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء التشيك
السعودية

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس...

السعودية
“الشؤون الاقتصادية والتنمية” يستعرض منجزات رؤية المملكة 2030
أخبار رئيسية

“الشؤون الاقتصادية والتنمية” يستعرض منجزات رؤية المملكة...

أخبار رئيسية
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيسة وزراء اليابان
أخبار رئيسية

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيسة...

أخبار رئيسية