Icon

ضبط 7,496 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية

ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس جمهورية الصين الشعبية

الإثنين ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٤:٠٨ مساءً
ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس جمهورية الصين الشعبية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، بفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وفي بداية الاتصال تم بحث العلاقات الإستراتيجية بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، واستعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في عددٍ من المجالات.

قد يهمّك أيضاً
ولي العهد يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان

ولي العهد يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان

الصين: المحادثات بين أمريكا وإيران تمر بمرحلة حرجة للغاية

الصين: المحادثات بين أمريكا وإيران تمر بمرحلة حرجة للغاية

كما جرى خلال الاتصال مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى بحث الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصًا ما يتعلق بأمن الملاحة البحرية وانعكاساته الاقتصادية، إضافة إلى تأثيره على الإمدادات الحيوية للعالم، وفي هذا الصدد أكد فخامة الرئيس الصيني أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا أمام الملاحة بما يخدم مصالح دول المنطقة والمجتمع الدولي، ويعزز الاستقرار الدائم في المنطقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الصين: المحادثات بين أمريكا وإيران تمر بمرحلة حرجة للغاية
العالم

الصين: المحادثات بين أمريكا وإيران تمر بمرحلة...

العالم
السعودية تُدين وتستنكر الهجوم على الكتيبة الفرنسية في لبنان
السعودية

السعودية تُدين وتستنكر الهجوم على الكتيبة الفرنسية...

السعودية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان روموالد واداني لفوزه بالانتخابات الرئاسية في بنين 
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان روموالد واداني...

السعودية
السعودية تُرحب بإعلان الرئيس الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في لبنان
السعودية

السعودية تُرحب بإعلان الرئيس الأمريكي بشأن وقف...

السعودية
السعودية الأولى عالميًا في مؤشر الجاهزية الرقمية 2025
أخبار رئيسية

السعودية الأولى عالميًا في مؤشر الجاهزية الرقمية...

أخبار رئيسية
ولي العهد يستقبل رئيس وزراء باكستان
أخبار رئيسية

ولي العهد يستقبل رئيس وزراء باكستان

أخبار رئيسية
التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% خلال مارس
أخبار رئيسية

التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% خلال...

أخبار رئيسية
الصين: أي حصار أمريكي لمضيق هرمز عمل خطير وغير مسؤول
العالم

الصين: أي حصار أمريكي لمضيق هرمز عمل...

العالم