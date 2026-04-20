ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس جمهورية الصين الشعبية

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، بفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وفي بداية الاتصال تم بحث العلاقات الإستراتيجية بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، واستعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في عددٍ من المجالات.

كما جرى خلال الاتصال مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى بحث الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصًا ما يتعلق بأمن الملاحة البحرية وانعكاساته الاقتصادية، إضافة إلى تأثيره على الإمدادات الحيوية للعالم، وفي هذا الصدد أكد فخامة الرئيس الصيني أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا أمام الملاحة بما يخدم مصالح دول المنطقة والمجتمع الدولي، ويعزز الاستقرار الدائم في المنطقة.