ولي العهد يستعرض آخر التطورات في المنطقة مع الرئيس الفرنسي

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات في المنطقة على ضوء إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما تم بحث تأثير التهديدات التي تتعرض لها الملاحة البحرية في المنطقة وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي.

كما جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.