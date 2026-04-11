ولي العهد يستعرض آخر التطورات في المنطقة مع الرئيس الفرنسي

السبت ١١ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٥ مساءً
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات في المنطقة على ضوء إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

قد يهمّك أيضاً
ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء البريطاني

ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء البريطاني

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان

كما تم بحث تأثير التهديدات التي تتعرض لها الملاحة البحرية في المنطقة وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي.
كما جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إقرأ المزيد

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ولي عهد الكويت
السعودية

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ولي...

السعودية
ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء البريطاني
أخبار رئيسية

ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء البريطاني

أخبار رئيسية
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان
السعودية

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس...

السعودية
ولي العهد يهنئ رئيس وزراء تايلند
السعودية

ولي العهد يهنئ رئيس وزراء تايلند

السعودية
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان
السعودية

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس...

السعودية
لقطات من زواج الأمير تركي بن سلمان
السعودية

لقطات من زواج الأمير تركي بن سلمان

السعودية