#يهمك_تعرف | مواعيد تسجيل اختبار القدرة المعرفية الرقمي 1447هـ الكشف عن أسباب وفاة الطبيب المصري ضياء العوضي في دبي #يهمك_تعرف | تفاصيل خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية للمستفيد “فورمولا إي” تكشف عن سيارة الجيل الرابع “GEN4” إيران: لم نتخذ بعد قرارًا بشأن حضور المحادثات مع واشنطن ولي العهد يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع قائد الجيش اللبناني: سنستعيد كل شبر من الاحتلال الإسرائيلي مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: الموافقة على تعديل بداية السنة المالية للدولة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تعلن جاهزية المواقيت لموسم الحج حرم أمير الرياض ترعى احتفال جمعية “مكنون” بتكريم 1010 خاتمات لكتاب الله
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في محافظة جدة، اليوم، فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفرص دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مجمل المستجدات في المنطقة وتنسيق الجهود بشأنها.
حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ خالد بن فريد حضراوي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سوريا فيصل المجفل.
فيما حضر من الجانب السوري، معالي وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني، والقائم بأعمال السفارة في الرياض محسن مهباش، وعدد من المسؤولين.