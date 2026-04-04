ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في محافظة جدة اليوم، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السيد جياني إنفانتينو.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون الرياضي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والفرص الواعدة لتطويره.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.