ولي العهد يلتقي رئيس المجلس الأوروبي

التقى صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

يأتي اللقاء في إطار تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، وبحث أوجه التعاون المشترك في عدد من الملفات ذات الاهتمام المتبادل.