ولي العهد يهنئ رئيس وزراء تايلند

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد أنوتين تشارنفيراكول رئيس وزراء مملكة تايلند؛ بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للوزراء.

وعبَّر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب مملكة تايلند الصديق المزيد من التقدم والرقي.