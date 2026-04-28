قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون يصلون إلى جدة وولي العهد في مقدمة مستقبليهم

الثلاثاء ٢٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١:١٣ مساءً
المواطن - واس

وصل أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جدة، اليوم، للمشاركة في القمة الخليجية التشاورية.
وكان في استقبالهم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
فقد وصل صاحب السمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت.
وكان في استقبال سموه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.
وكان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي.
ووصل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
وكان في استقبال جلالته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.
وكان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين نايف بن بندر السديري، وسفير البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي.
ووصل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
وكان في استقبال سموه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.
وكان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن منصور بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وسفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي.

 

