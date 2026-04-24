وول ستريت ترتفع وسط آمال إحراز تقدم بمحادثات أميركا وإيران

ارتفع المؤشران “ستاندرد آند بورز 500″ و”ناسداك المجمع” اليوم الجمعة بدعم من تجدد الآمال في أن تفضي المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى إنهاء الحرب، مما عزز ثقة المستثمرين، بينما وفرت قفزة لسهم شركة “إنتل” مزيداً من الدعم.

وبحلول الساعة 9:45 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، نزل المؤشر “داو جونز الصناعي” 172.94 نقطة، أو 0.35%، إلى 49137.38 نقطة، بينما ارتفع المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بواقع 14.58 نقطة، أو 0.21%، إلى 7122.98 نقطة، وفقاً لوكالة “رويترز”.