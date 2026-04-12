يايسله: الأهلي يدخل مواجهة الدحيل بطموح المنافسة على اللقب

الأحد ١٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٠ مساءً
يايسله: الأهلي يدخل مواجهة الدحيل بطموح المنافسة على اللقب
المواطن - فريق التحرير

أكد المدير الفني لفريق الأهلي السعودي الألماني ماتياس يايسله جاهزية فريقه لمواجهة الدحيل القطري غدًا، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وأوضح يايسله خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، أن فريقه يدخل المواجهة بطموح المنافسة على اللقب، مستفيدًا من الثقة التي يتمتع بها بصفته حامل اللقب، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية من الموسم تشهد بعض التحديات المتعلقة بجاهزية القائمة والإصابات، إلا أن الفريق يعمل على التعامل معها وفق الخيارات المتاحة.

وبيّن أن مواجهة الدحيل تتطلب تركيزًا كاملًا نظرًا لطبيعة المباريات الإقصائية، مؤكدًا أهمية التعامل مع اللقاء خطوة بخطوة، في ظل قوة المنافس، معربًا عن تطلعه لدعم الجماهير في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، بوصفه عاملًا محفزًا للاعبين خلال المباراة.

من جهته، أكد لاعب الأهلي زياد الجهني جاهزية الفريق من الناحية الذهنية، مشيرًا إلى أن التحضيرات جاءت بصورة جيدة، في ظل إدراك اللاعبين لأهمية المواجهة في مشوار الفريق الآسيوي، وأن التركيز ينصب على مباراة الغد فقط دون النظر إلى ما بعدها، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في تحقيق نتيجة إيجابية تمهد للتأهل ومواصلة الدفاع عن اللقب.

في المقابل، أكد المدير الفني لفريق الدحيل جمال بلماضي أن المواجهة ستكون صعبة وقوية أمام فريق كبير بحجم الأهلي، مشيرًا إلى أن خصمه يمتلك عناصر ذات جودة عالية وتاريخًا مميزًا على الصعيد القاري، ما يتطلب استعدادًا خاصًا للتعامل مع مجريات اللقاء.

وأوضح بلماضي أن اللعب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وأمام جماهير الأهلي يمثل تحديًا إضافيًا، مبينًا أن فريقه معتاد على خوض مثل هذه المباريات في أجواء جماهيرية كبيرة، معربًا عن ثقته بقدرة لاعبيه على تنفيذ الخطة الفنية.
من جانبه، أشار لاعب الدحيل لوكاس سيلفا إلى أن فريقه في أتم الجاهزية البدنية والذهنية لخوض اللقاء، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني عمل خلال التدريبات الأخيرة على الحد من خطورة الأهلي، خاصة في الجانب الهجومي، مؤكدًا أن الروح العالية والرغبة في تحقيق نتيجة إيجابية تمثل دافعًا رئيسًا للفريق.

