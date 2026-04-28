يهمك تعرف | الحج والعمرة: بطاقة نسك توفر ثلاث مزايا لضيوف الرحمن

أكدت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، أهمية حمل ضيوف الرحمن لبطاقة نسك أثناء تأدية المناسك.

مزايا بطاقة نسك

وأضافت الوزارة، عبر حسابها في منصة إكس، أن بطاقة نسك توفر ثلاث مزايا لضيوف الرحمن كالتالي:

تسهيل التنقل بين المشاعر

تيسير حصولك على الخدمات

إرشادك عند الحاجة

وأضافت الوزارة، أن بطاقة نسك شرط لدخول الحاج إلى المشاعر المقدسة والمسجد الحرام، أثناء أداء مناسك الحج ووجودها مع الحاج يسهّل تنقّله، ويُسرّع خدمته.

يأتي ذلك في ظل حرص الوزارة والجهات ذات الصلة بالحج والعمرة، على توفير التسهيلات اللازمة لضمان أداء ضيوف الرحمن مناسكهم بسهولة.