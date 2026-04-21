#يهمك_تعرف | إيجار توضح آلية سداد العقود الإلكترونية وإصدار سندات القبض

الثلاثاء ٢١ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٦ صباحاً
#يهمك_تعرف | إيجار توضح آلية سداد العقود الإلكترونية وإصدار سندات القبض
المواطن - فريق التحرير

قالت شبكة إيجار إن العقود التي تنص على الدفع الإلكتروني فقط، لابد من الدفع عبر منصة إيجار ويتم تسوية الدفعة بشكل آلي.

وتابعت عبر منصة إكس أنه فيما يخص العقود التي تنص على إصدار سند قبض من خلال المؤجر أو الوسيط العقاري يتاح بها طلب تسوية الدفعة وإنشاء سند قبض إلكتروني، ولا يتاح إصدار سند قبض على أي (عقد سكني) تم إبرامه بعد 15-01-2024.

#يهمك_تعرف | توضيح جديد من إيجار بشأن التزامات المستأجر ومهلة السداد

#يهمك_تعرف | توضيح جديد من إيجار بشأن التزامات المستأجر ومهلة السداد

#يهمك_تعرف | إيجار: مهلة 15 أو 30 يومًا قبل طلب التنفيذ المالي حسب نوع الدفعات

#يهمك_تعرف | إيجار: مهلة 15 أو 30 يومًا قبل طلب التنفيذ المالي...

خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية

كما أكدت الشبكة أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

