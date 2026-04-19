Icon

#يهمك_تعرف | التأمينات توضح خطوات التسجيل بأثر رجعي Icon تنبيه من هطول أمطار غزيرة على القصيم Icon دراسة علمية حول الوعي بمرض الكلى المزمن لدى مرضى السكري بجامعة الحدود الشمالية Icon البديوي: مجلس التعاون يسعى دائمًا للتوصل إلى بيئة مستقرة وآمنة وينتهج سياسات بنّاءة Icon مشهد يخطف الأنظار.. اقتران القمر والثريا يزين سماء المملكة مساء اليوم Icon حادثة صادمة بالمغرب.. 4 كلاب بيتبول تنهش مربيها داخل منزله Icon مقتل 8 أشخاص في هجوم مسلح بوسط المكسيك Icon ترامب يترأس اجتماعاً طارئًا لبحث المفاوضات مع إيران وأزمة مضيق هرمز Icon “الحياة الفطرية” يدشن مسار كندة السياحي بمحمية عروق بني معارض Icon العناية بالحرمين تقدم حزمة خدمات متكاملة لكبار السن وذوي الإعاقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

يهمك تعرف

الأحد ١٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٢ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شددت التأمينات الاجتماعية على أن التسجيل يكون إلزاميا في حال وجود علاقة عمل.

وأضافت التأمينات، أنه يتم التسجيل عن طريق جهة العمل بحد أقصى نهاية شهر الالتحاق بالعمل، وفي حال تجاوز صاحب العمل المهلة يمكن تقديم طلب إضافة مدة بأثر رجعي عبر الرابط وإتباع إرشادات الخدمة هنا.

خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي

وأوضحت التأمينات الاجتماعية: أن خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي كما يلي:

  1. النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
  2. اختيار الاشتراكات.
  3. النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
  4. تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
  5. إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
  6. إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

كذلك أكدت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد